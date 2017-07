De houdster van het Nederlands record (1.54,68) zette in de halve finales met 1.56,50 de negende tijd neer. Daarmee viel Heemskerk net buiten de top acht, die woensdag in de finale om de medailles mag strijden.

De 31-jarige zwemster, die na de dramatisch verlopen Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro weer terugkeerde onder de vleugels van coach Marcel Wouda in Eindhoven, ging wel aanzienlijk sneller dan dinsdagochtend in de series. Toen zette Heemskerk met 1.57,06 de zevende tijd neer. Ze dook daar 's avonds ruim een halve seconde onder, maar het bleek net niet genoeg om de finale te halen.