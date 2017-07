Derrick Rose verkast naar Cleveland Cavaliers

Rose is een grote naam in het Amerikaanse basketbal, al kampte hij de afgelopen jaren met veel blessures. In 2011 werd hij als jongste basketballer ooit verkozen tot meest waardevolle speler van het NBA-seizoen.

De ervaren spelverdeler speelde jarenlang voor Chicago Bulls, maar kwam het afgelopen seizoen uit voor New York Knicks. Hij speelde 64 wedstrijden. Sinds april kwam hij niet meer in actie wegens een knieblessure.

Rose is inmiddels weer fit en gaat bij de verliezend finalist van dit jaar naar verluidt een kleine 2 miljoen euro gaan verdienen. De transfervrije guard kon ook naar Los Angeles Lakers, maar wil in Cleveland voor de prijzen spelen. Bij het team van James en consorten is hij de vervanger van Kyrie Irving. De man die Cleveland vorig jaar aan de titel hielp heeft om een transfer gevraagd, omdat hij niet langer in de schaduw wil staan van James.