Feyenoord in een nieuwe look, zowel binnen als buiten de lijnen

Feyenoord wordt voor het tiende jaar aangekleed door Oger, dat luisterde naar de wens van Van Bronckhorst en zijn spelers om ,,vooral een heel comfortabel pak’’ te krijgen. De trainer zelf blijft net als de rest van zijn staf wel een tikkeltje netter en heeft gewoon een overhemd, een das en nette schoenen. ,,Ik vind dat we er prachtig bijlopen. De kampioen gekleed als een kampioen’’, zegt Van Bronckhorst bij het passen in De Kuip.

Foto: Rene Bouwman

Nieuwelingen

Een paar meter verderop staat Nicolai Jørgensen zijn eigen pak te bewonderen. Dat hij een nieuwe outfit wil hebben is een goed teken voor de fans, omdat er in de rest van Europa wel degelijk belangstelling is voor de Deense topscorer. Jørgensen heeft geen plannen om te vertrekken en richt zich helemaal op een jaar Champions League met Feyenoord. "En op het verdedigen van de landstitel! We hebben aardig wat wisselingen in het elftal, maar mijn eerste indruk van de nieuwelingen is goed.’’

Modemannetjes

Dat Feyenoord een voltreffer heeft met de nieuwe look van het elftal, blijkt uit het feit dat alle jonge spelers elkaar in het stadion op de plaat vastleggen en die al op social media plaatsen voordat de jaarlijkse pakken-sessie is voltooid. De mannen voelen zich hip. Ze hebben collega’s van andere clubs de afgelopen seizoenen vaak horen zuchten als die in gitzwarte kostuums overal moesten opdraven. Voetballers blijven bijna allemaal modemannetjes.

Foto: Rene Bouwman

Van Bronckhorst weet dat hij vanaf volgende week moet bewijzen dat de nieuwe look van Feyenoord ook sportief een succes wordt. Zijn oude kampioensploeg is bijna voor de helft vervangen. Zaterdag kan hij tegen Real Sociedad nog een keer wat uitproberen.

Uitdaging

Ook spits Jørgensen vindt dat er een flinke uitdaging wacht. "We wisten al gauw dat er wat jongens zouden vertrekken. Steven Berghuis ging terug naar Watford, Eljero Elia koos voor Turkije, Dirk Kuyt stopte, Rick Karsdorp is naar AS Roma en Terence Kongolo naar Monaco. Het is onvermijdelijk dat je dan een ander elftal krijgt.’’