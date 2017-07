De darter uit Schotland, nummer twee van de wereld, ging in een partij van topniveau ten onder tegen Daryl Gurney. De 31-jarige Engelsman is de nummer 16 van de wereld. Anderson verloor in Blackpool met 9-11 in legs.

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen komen woensdagavond weer in actie. 'Barney' neemt het in de klassieker van de dartsport op tegen Phil Taylor. Van Gerwen, die jaagt op zijn derde titel in successie, stuit op Simon Whitlock.