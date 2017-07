Een paar honderd enthousiaste fans zagen gisteren hoe de Nederlandse voetbalvrouwen een relaxte training afwerkten in de Zeister bossen. Sterkhouder Jackie Groenen liep met een brace rond haar knie en bovenbeen en het gezicht van verdediger Anouk Dekker was flink gehavend, nadat ze hard in botsing was gekomen met een Belgische verdediger.

"Ze heeft een flinke jaap op haar voorhoofd, maar verder heeft ze gelukkig geen klachten”, zei bondscoach Sarina Wiegman opgelucht. „Zo zijn er wel meer spelers bont en blauw uit de wedstrijd gekomen. Maar ik verwacht een fitte selectie voor zaterdag, ook Lieke Martens voelt zich goed. Superfijn.”

Er is voor Nederland nog wel wat werk aan de winkel de komende dagen. Natuurlijk, de statistieken met negen punten uit drie wedstrijden zijn uitstekend. Maar het veldspel was tegen België niet al te best. "Qua samenwerken en strijd leveren waren we weer goed, maar aan de bal hadden we wat moeite”, erkende Wiegman. "Dat is iets om rekening mee te houden voor zaterdag. Wij zijn in de kwartfinale niet de grote favoriet, maar dat deert ons niet. Als je ver wilt komen, moet je ook de grote landen verslaan.”