premium

Majka maakt rentree in Ronde van Polen

55 min geleden ANP

Rafal Majka maakt zijn rentree in het wielerpeloton op geboortegrond, namelijk de Ronde van Polen. De klimmer van Bora-Hansgrohe is voldoende hersteld van de verwondingen die hij eerder deze maand opliep door een val in de Tour de France, die hem ook dwong tot opgave. Majka won de Ronde van Polen in 2014. De zevendaagse wielerronde begint zaterdag in Krakow.