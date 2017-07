Piqué over zijn Neymar-Tweet: 'Geen officiële mededeling'

"Dat was mijn persoonlijke mening gebaseerd op een gesprek dat ik met hem had, maar het was geen officiële mededeling", zei Piqué op een persconferentie in de VS waar Barcelona meedoet aan de International Champions Cup. 'Het is niet mijn taak om te zeggen of hij blijft of niet."

De berichten over een vertrek van Neymar bij FC Barcelona worden steeds hardnekkiger. De Braziliaanse sterspeler van de Spanjaarden zou op weg zijn naar Paris Saint-Germain. De Parijse topclub zou bereid zijn het recordbedrag van 222 miljoen euro te betalen voor Neymar.