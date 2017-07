Maradona geeft toe: 'Videoref zou 'Hand van God'-goal afkeuren'

De Argentijn profiteerde tijdens het WK van 1986 in Mexico optimaal van het gebrek aan technische hulpmiddelen toen hij met zijn hand scoorde in het met 2-1 gewonnen duel tegen Engeland. "Natuurlijk denk ik daaraan als ik mijn steun betuig voor het gebruik van technologie. Ik heb erover nagedacht en ik weet zeker dat mijn treffer niet zou zijn toegekend", zegt Maradona op de website van de FIFA.

Maradona gaf toe dat hij bij een WK nog een keer heeft geprofiteerd van het gebrek aan technische hulpmiddelen. "ik zal je nog eens wat anders vertellen. Bij het WK in 1990 gebruikte ik mijn hand om de bal van de doellijn af te halen (in een groepswedstrijd) tegen de Sovjet-Unie. We hadden geluk omdat de scheidsrechter niets zag. In die tijd kon je nog geen technologie gebruiken. Dat is vandaag de dag wel een ander verhaal."