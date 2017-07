WK zwemmen: Toussaint, De Waard en Schwietert exit

Toussaint klokte de zeventiende tijd met 28,30 en De Waard zette met 28,42 de negentiende tijd op de klokken. Een plek bij de beste zestien was vereist om door te gaan naar de halve finales.

Toussaint (23) strandde maandag in de halve finales van de 100 meter rugslag.

Schwietert

Ben Schwietert slaagde er niet in de halve finales te bereiken op de 100 meter vrije slag. In de series klokte de twintigjarige Nederlandse zwemmer een tijd van 49,41 seconden. Dat was ruim onvoldoende om zich bij de laatste zestien te scharen. Schwietert noteerde de 31e tijd.