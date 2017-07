premium

Tennisster Rus mist kwartfinale Bastad

48 min geleden ANP

Arantxa Rus is er woensdag niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van het WTA-toernooi van Bastad. In de Zweedse stad moest de 26-jarige tennisster haar meerdere erkennen in de Tsjechische Katerina Siniakova: 6-7(3) 4-6.