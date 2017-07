Djokovic neemt 'moeilijk besluit'

Maandag werd al bekend dat de voormalige nummer één van de wereldranglijst sowieso de US Open, die op 28 augustus start, zou missen. Djokovic won de grandslam op hardcourt tweemaal.

De 30-jarige Djokovic gaf in de kwartfinale van Wimbledon op, omdat hij Tomas Berdych wegens zijn elleboogblessure onvoldoende partij kon bieden. Na overleg met diverse partijen heeft hij besloten de rest van het jaar sowieso aan zich voorbij te laten gaan.

"Na 1,5 jaar spelen met pijn, die de afgelopen maanden steeds erger is geworden, heb ik besloten om dit jaar geen toernooien meer te spelen. Helaas is dit nodig op dit moment", aldus Djokovic in een Facebook-video.

"Tijdens Wimbledon had ik het erg zwaar. Ik heb met diverse doktoren en specialisten gesproken en zij zeiden allemaal dat ik rust moest pakken. Dit is zo'n blessure die tijd nodig heeft om te herstellen. Het was geen gemakkelijk besluit, maar ik probeer het positief te bekijken", aldus Djokovic, die nu tijd heeft voor andere belangrijke zaken.

"Over ruim een maand verwachten mijn vrouw en ik ons tweede kindje. Alles in het leven gebeurt met een reden. Ik ga nu zoveel mogelijk tijd met mijn familie doorbrengen."