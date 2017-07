"Het is indrukwekkend hoe hij als jonge jongen omgaat met de druk en de verwachtingen. De Nederlandse fans volgen hem de hele wereld over. Heb je gezien hoeveel mensen er voor hem naar Silverstone en Oostenrijk kwamen? En de Belgische Grand Prix van Spa gaat al helemaal een gekkenhuis worden. Het is echt knap hoe hij met die aandacht omgaat. Hij is nog maar 19 jaar oud. Het is makkelijk om te vergeten dat hij op sommige plekken in de wereld niet eens zelfstandig een auto mag huren."

Verstappen haalde tijdens de laatste race, die in Silverstone, voor het eerst na drie uitvalsbeurten weer een keer de finish. De Limburger kwam als vierde onder de geblokte vlag door.

In Hongarije, waar hij de afgelopen twee jaar achtste en vijfde werd, mag hij volgens Horner hopen op een nieuwe puntenfinish. "Op de Hungaroring maken we opnieuw kans op een goed resultaat. We moeten voortborduren op onze prestaties in Engeland", besloot de Brit in gesprek met Autosport.

Foto: Reuters