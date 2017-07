Terim was twee weken geleden betrokken bij een opstootje in een restaurant aan de Turkse westkust. Media berichtten eerder dat de 63-jarige coach samen met zijn schoonzonen vijf mannen zou hebben gemolesteerd. Op videobeelden is te zien hoe Terim slaags raakte met een restauranteigenaar.

"Zaken buiten het voetbal hebben ervoor gezorgd dat Terim en de leiding van de bond imagoschade hebben opgelopen. De twee partijen zijn het erover eens dat het het beste is dat de wegen scheiden", aldus de TFF in een verklaring.

Terim was sinds 2013 bondscoach van Turkije nadat hij eerder tussen 1993 en 1996 en van 2005 tot 2009 de leiding had over het Turkse nationale team. Met Turkije bereikte hij in 2016 ten koste van Nederland het EK in Frankrijk. Turkije kwam op dat EK niet verder dan de groepsfase.