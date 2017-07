Peaty: geen record, wel wereldtitel

Nadat hij eerder al de beste was op de 100 meter schoolslag, pakte hij ook het goud op de 50 meter. Dinsdag had Peaty zowel in de series als in de halve finale een wereldrecord gezwommen. Een dag later bleef hij vier honderdsten boven de nieuwe toptijd: 25,99.

De 22-jarige titelverdediger hield de Braziliaan Joao Gomes Junior (26,52) en de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh (26,60) duidelijk achter zich. Peaty, olympisch kampioen op de 100 meter school in Rio waar de 50 meter niet op het programma stond, was dinsdag in de series begonnen met een tijd van 26,10. 's Avonds slechtte hij de historische barrière van 26 seconden.