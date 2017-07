De twintigjarige Spanjaard speelde de tweede helft van het vorige seizoen nog op uitleenbasis voor Go Ahead Eagles. Bij Willem II wordt Chirivella herenigd met Daniel Crowley, die evenals Chirivella op huurbasis uitkwam voor de gedegradeerde club uit Deventer.

Chirivella genoot zijn opleiding bij Valencia CF. In het seizoen 2015-2016 debuteerde hij bij Liverpool. Chirivella kwam in actie in de Premier League, FA Cup en de Europa League. Willem II laat weten dat Chirivella donderdag al traint met zijn nieuwe ploeggenoten.