"Als Sneijder komt, lever ik de band graag in voor hem", zei Janssen lachend in gesprek met FOX Sports. Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren sprak onlangs in het geheim met de recordinternational om hem te polsen voor de meest spraakmakende transfer van de afgelopen jaren.

Of Wesley Sneijder, die na 4,5 jaar vertrekt bij Galatasaray, de overstap maakt naar Utrecht is nog maar de vraag. "Ik ben benieuwd. We zijn al twee weken in de ban van Wesley Sneijder. We gaan het zien. Het zou fantastisch zijn als hij nier naartoe komt", aldus Janssen.