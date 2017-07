Keizer kiest voor Kluivert: 'Daarin beter dan Neres'

In gesprek met Ziggosport legt Keizer zijn keuze voor Kluivert uit. "Justin staat er goed op", spreekt de coach lovende woorden. "David ook, maar we willen aan de ene kant in de aanval heel veel diepte hebben. Daarin is Justin op dit moment beter dan David. Daarom kies ik voor hem."

In de spits krijgt Kasper Dolberg vooralsnog de voorkeur boven de aangetrokken Klaas-Jan Huntelaar. "Dat betekent dat we twee goede spitsen hebben. Kasper is eerste spits, maar Klaas-Jan gaat voldoende aan spelen toekomen dit seizoen", besluit Keizer."