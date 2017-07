Ajax doet goede zaken in Nice

Ook voorafgaand aan de eerste belangrijke klus van het seizoen stonden zowel OGC Nice als Ajax stil bij de trieste situatie rondom Abdelhak Nouri. De spelers van de thuisploeg toonden bij de warming-up een shirt met daarop de tekst 'Stay Strong Appie'. Ajax-trainer Marcel Keizer liet kort voor de wedstrijd weten dat zijn ploeg ondanks alles klaar voor was voor het treffen met Nice en in de beginfase van de wedstrijd leek het daar ook op.

Ajax begon fel en probeerde de Franse nummer drie van het afgelopen seizoen direct vast te zetten op eigen helft. In grote kansen resulteerde dat echter niet. De aanwezige supporters in de Allianz Riveira zagen beide ploegen in het eerste kwartier grossieren in balverlies, maar daarna trok Nice het initiatief naar zich toe.



De gewoon in de basis gestarte Mario Balotelli liet zich daarbij het meest zien. De Italiaan baarde opzien door woedend met zijn verloren schoen te smijten, ontsnapte daarna aan een rode kaart na een harde charge op Donny van de Beek en opende tien minuten voor rust de score.

Mario Balotelli zet Nice op voorsprong. Foto: Reuters Kasper Dolberg in balbezit. Foto: ANP Pro Shots

Balotelli kon simpel binnentikken na een voorzet van Jean Seri, die wel heel makkelijk door de Ajax-defensie wandelde. Zijn doelpunt bleek in de eerste helft de enige. In de tweede helft kwam er een heel ander Ajax voor de dag. De Amsterdammers, die de onzekere Nice-doelman Yoan Cardinale voor rust alleen aan het werk zetten met een schotje van Lasse Schöne, kwamen vrijwel direct op gelijke hoogte.



Van de Beek toonde zich alert, door een door Cardinale matig weggewerkte voorzet van Justin Kluivert koelbloeding binnen te schieten: 1-1. Van de Beek droeg zijn doelpunt op aan zijn boezemvriend Nouri. Het belangrijke uitdoelpunt gaf Ajax nieuw vertrouwen en zorgde ervoor dat de ploeg van Keizer makkelijker ging voetballen. Nice kwam bijna niet meer van de eigen helft af en kwam twintig minuten voor tijd met de schrik vrij toen een kopbal van Davinson Sanchez op de lat belandde.

Ajax rook dat er meer in zat dan een gelijkspel en ging in de slotfase op jacht naar meer. De ingevallen Frenkie de Jong had de winnende treffer op zijn schoen, maar schoot recht op Cardinale. Aan de andere kant kreeg Nice nog een dot van een kans via Alassane Plea, maar hij schoot vrij voor Andre Onana voorlangs. De ploeg van Keizer zal door de remise met een goed gevoel huiswaarts te keren. Volgende week volgt de return in Amsterdam.