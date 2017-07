Van de Beek eert Nouri met gelijkmaker

De middenvelder stak na de gelijkmaker tegen OGC Nice zijn vingers in de lucht en toonde een drie en een vier. Daarmee verwees Van de Beek naar het nummer 34, het rugnummer van Nouri bij Ajax. Bekijk hier de beelden.

Van de Beek doorliep samen met Nouri de jeugdopleiding en hoopte dit seizoen samen met zijn vriend definitief door te breken in de hoofdmacht.

Van de Beek trof in de 49e minuut doel in Nice. Mario Balotelli had in de 32e minuut de score geopend voor zijn Franse werkgever. Bij die 1-1 stand bleef het. Volgende week is de return in Amsterdam.