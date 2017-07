De Britse Tourwinnaar Chris Froome was bij zijn enige optreden dit jaar in Nederland de beste. Froome versloeg zijn medevluchter Bauke Mollema, ritwinnaar in de Tour de France. Achter het tweetal sprintte de andere Nederlandse ritwinnaar, Dylan Groenewegen, naar de derde plaats.

Bij de vrouwen ging de zege eerder op de dag naar Marianne Vos. Ze klopte olympisch kampioene Anna van der Breggen en Nina Kessler.