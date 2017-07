De beste darter van de wereld rekende af met Simon Whitlock. Van Gerwen gunde de Australiër drie legs: 11-3. 'The Wizard' liep van begin tot eind achter de feiten aan.

In de volgende ronde krijgt de winnaar van de afgelopen twee edities te maken met Phil Taylor. De Engelsman, die het toernooi in Blackpool al 16 keer op zijn naam schreef, versloeg Raymond van Barneveld met 11-3. Vorig jaar kreeg Taylor in de finale een pak slaag van Van Gerwen: 18-10.