"Hij mist gewoon geen dubbels tegen mij. Het lijkt wel alsof hij altijd zes pijlen in zijn handen heeft", zei de balende Hagenaar tegen RTL7.

In zijn loopbaan nam Van Barneveld het zeer geregeld op tegen Taylor. Meestal trok de Nederland aan het kortste eind. "Phil Taylor is altijd een maatje te groot voor Raymond van Barneveld. Dat moet ik een plekje geven in mijn leven", sprak 'Barney' zwaarmoedig.