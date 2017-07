Gevaarlijke klus voor PSV tegen Kroaten

PSV heeft deze zomer een groot aantal jeugdige talenten definitief de overstap laten maken naar de A-selectie, waar acht man zijn vertrokken met een gemiddelde leeftijd van 26,1 jaar. Door de komst van de jongelingen en de pas 21-jarige Mexicaanse aankoop Hirving Lozano en de 22-jarige verdediger Derrick Luckassen is de gemiddelde leeftijd van alle vervangers 20,1 jaar.

Het betekent dat PSV plotseling een selectie heeft met een gemiddelde leeftijd van 22,2 jaar. Een beetje dunnetjes voor een club die gewend was in de Champions League uit te komen en die in de afgelopen tien seizoenen voor 150 miljoen euro spelers heeft gekocht. Gemiddeld wordt er dus zo’n 15 miljoen euro besteed aan nieuwe aankopen en dat bedrag heeft de club nu ook al weer uitgegeven. De transfers van Lozano en Luckassen zitten op dit moment ongeveer rond dat bedrag maar kunnen met bonussen oplopen tot 18 miljoen euro.

Van de 23 spelers in de huidige selectie zijn er bovendien elf zelf opgeleid. Dat duidt op de behoefte om meer uit de eigen opleiding te halen. Daarin is tenslotte fors geïnvesteerd in de voorbije jaren. Waar Ajax en Feyenoord veel eigen talenten hebben kunnen verkopen, was bij PSV het gros van verkochte spelers (totaal 215 miljoen euro) in de afgelopen tien seizoenen niet zelf opgeleid maar elders gescout.

Cocu geeft in de aanloop naar het Europa League-duel met de Kroaten aan dat zijn elftal nog versterking krijgt. Maar dat zal niet op korte termijn zijn. Dus moet hij nu de dubbele ronde kwalificatiewedstrijden doorkomen met het materiaal dat hij heeft. Met de eerste elf redt hij zich wel, maar daarachter is het allemaal piepjong.

Door het late instromen van Lozano en Luckassen bestaat zelfs de kans dat beide aankopen vanavond niet in de basis staan. "Lozano is er later bijgekomen. Hij is wel fit maar heeft nog opbouw van de trainingen nodig. Van hem mag je niet nu al wonderen verwachten’’, zegt Cocu.

Zijn hoop is gevestigd op spelers als Davy Pröpper (25), huurling Marco van Ginkel (24) en Jorrit Hendrix (22), die plotseling zijn opgeschoven in de hiërarchie. ,,Mid-twintigers mogen het elftal nu bij de hand nemen. Of misschien mag je zeggen: móeten. Sommigen moeten langzamerhand de volgende stap zetten.’’

Het PSV-publiek is gewend geraakt aan Europees voetbal met tegenstanders als Atletico Madrid, Manchester United en Bayern München. Het verwacht daarom dat de Eindhovenaren nu even de groepsfase van de Europa League binnenwandelen. Zo makkelijk zal dat niet gaan na het verlies van zoveel kwaliteit. Bovendien heeft PSV ontdekt dat Osijek dankzij een nieuwe eigenaar opeens geld heeft te besteden en spelers met meer kwaliteit in huis heeft.

Cocu: "Een lastige klus? Jazeker. Als ik de tegenstander analyseer zie ik technisch vaardige spelers en een goed team. Prima aanvallers en veel scorend vermogen. Niemand verder kent de ploeg en daar zit het gevaar. Ik weet dat dit geen makkelijke wedstrijd wordt."

De groepsfase is voorlopig nog een eind weg en in de tussentijd loopt PSV ook nog de kans spelers kwijt te raken. Cocu lijkt ook rekening te houden met mutaties. "Het is nog niet eens augustus en daarna heb je nog een maand voor de transferswindow sluit. Ik kan wel zeggen dat we alleen een vervanger voor Jetro Willems zoeken en dat het dan klaar is. Maar er gebeuren op dit moment rare dingen op de markt…"

De twee grootste kandidaten voor verkoop, als er clubs komen, zijn doelman Jeroen Zoet en spits Luuk de Jong. De laatste wordt in Duitsland gelinkt aan Hannover en blijft ondanks een matig laatste seizoen vanwege zijn lengte en scoringsdrift een jaar eerder interessant voor buitenlandse clubs.

Zoet is ook in beeld bij enkele buitenlandse clubs. In Portugal, Spanje en Duitsland blijft hij vanwege zijn status als Oranje-international en eerde optredens in de Champions League in beeld bij coaches. Alleen heeft hij niet meer de status om voor meer dan vijf miljoen euro te worden verkocht.

Vermoedelijke opstelling: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Pereiro, Van Ginkel, Hendrix, Pröpper; De Jong, Locadia.