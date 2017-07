ADO zet voet op Chinese bodem

Dus zet de selectie, staf en begeleiding na jaren van onzekerheid, misverstanden, frustraties en zelfs een rechtszaak tegen de Chinese clubeigenaar donderdag in de vroege ochtend voet op Chinese bodem. De trip van de Eredivisionist naar het land van eigenaar Wang Hui past eigenlijk niet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar wegblijven was geen optie.

Zeker nu de Chinezen kortgeleden de buidel hebben getrokken en hebben aangegeven met de club aan een mooie toekomst te willen werken, was dit hét moment om goede wil te tonen en ook zelf af te reizen naar de Aziatische grootmacht. Daar heeft de club dan ook nauwelijks over getwijfeld.

Met slechts enkele minuten vertraging komt ADO uiteindelijk aan, na een tussenstop in Frankfurt. Nick Kuipers is de eerste die wordt verwelkomd door vier in geelgroen shirt gestoken Chinese supporters die – met een welkomstbord waarop het ooievaarslogo van de club stond – naar terminal 3 van de luchthaven zijn gekomen om de spelers op te wachten. ,,Welcome to China!”, roept een van hen.

Foto: De Telegraaf/Telesport

,,Het is goed dat ze er zijn”, zegt een tevreden Terry Wang, de zoon van de eigenaar, die het ‘Haagse project’ bij het sportmarketingbureau United Vansen leidt. ,,Er komen veel clubs uit het Westen hiernaartoe, dus zeker als je een Chinese eigenaar hebt, is het logisch dat je dat ook doet.” Onder andere Real Madrid, Chelsea, Arsenal, AC en Inter Milan (beiden ook in Chinese handen) gingen ADO deze maand al voor.

De ploeg van trainer Fons Groenendijk werkt donderdagmiddag zijn eerste training af, en speelt zaterdag vanaf 13.30 uur (Chinese tijd, in Peking is het 6 uur later) een oefenwedstrijd tegen Beijing Enterprises, de club van voormalig Chinees bondscoach Gao Hongbo, de man die een kleine twee jaar geleden werd aangesteld als assistent-trainer, maar uiteindelijk – ook dat had veel weg van Bananasplit – niet verder kwam dan een stage in de Residentie.

Beijing Enterprises speelt in de Chinese League One, zeg maar de Jupiler League van China. Het is ook de club waar begin juni voormalig FC Twente-speler Cheick Tioté na een een hartaanval op de training overleed.