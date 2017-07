De Braziliaan veroverde met PSV vier landstitels en kwam daarna uit voor Tottenham Hotspur en op huurbasis voor 1899 Hoffenheim. Gomes tekende in 2014 bij Watford, toen de ploeg nog in het Championship speelde, en verdedigde sindsdien 122 maal het doel van 'The Hornets'.

Watford, met de nieuw aangestelde Portugese trainer Marco Silva, nam eerder deze maand de 22-jarige Oostenrijkse doelman Daniel Bachmann over van Stoke City.