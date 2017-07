Vermoedelijke opstelling PSV: aankopen op de bank

Door het late instromen van aanvaller Hirving Lozano en verdediger Derrick Luckassen bestaat de kans dat beide aankopen vanavond niet in de basis staan. "Lozano is er later bijgekomen. Hij is wel fit, maar heeft nog opbouw van de trainingen nodig. Van hem mag je niet nu al wonderen verwachten”, zegt Cocu.

Marco van Ginkel, die opnieuw van Chelsea wordt gehuurd, lijkt wel op een basisplaats af te stevenen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Pereiro, Van Ginkel, Hendrix, Pröpper; De Jong, Locadia.

PSV - Osijek beging vanavond om 19:00 uur.