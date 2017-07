Taylor na monsterzege op Barney: 'Veel makkelijker dan gedacht'

Barney boog in de achtste finale van de World Matchplay met maar liefst 11-3 voor Taylor (56). "Het was veel makkelijk dat ik had gedacht", aldus de Engelsman, die aan het einde van het jaar met pensioen gaat.

"Waarschijnlijk had 11-9 een betere afspiegeling van de wedstrijd geweest, maar Ray had pech en de missers op zijn dubbels kwamen hem duur te staan. Raymond geeft nooit toe en zijn scores waren prima. Maar zijn dubbel liet hem in de steek vanavond. Hij is een betere speler dan dit."

Taylor staat in de kwartfinale tegen Michael van Gerwen en wil 'de vloer aanvegen' met de Nederlandse nummer 1 van de wereld.