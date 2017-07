Pliskova, tweelingzus van nummer één van de wereld Karolina, raakte geblesseerd aan een vinger toen ze een ventilator, die hinderlijk lucht de baan opblies, aan de kant wilde zetten. Een lelijke snijwond was het gevolg. Bekijk hier de beelden.

Haar opgave was heel zuur, want Pliskova leidde met 3-0 in games tegen de Japanse tennisster Nao Hibino. Pliskova kreeg nog verzorging aan haar bloedende vinger, maar de nummer 37 van de wereld had al snel door dat ze niet verder kon.