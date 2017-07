Estafettezwemsters zevende op 4x200 m vrij

Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmée Vermeulen en Marjolein Delno zwommen naar een zevende plek met een tijd van 7.54,29. De Verenigde Staten veroverden het goud in 7.43,39, net voor China (7.44,96). Daarachter snelden de Australische vrouwen naar het brons.

Heemskerk was in vorm in de finale, ze zwom de op één na snelste tijd van alle zwemsters in de finale. Alleen de afsluitende, vijftienjarige, Chinese zwemster was sneller dan de 29-jarige Nederlandse.

Het was voor het eerst sinds 2007 dat de vrouwenploeg weer in de WK-finale stond op de 4x200 meter vrij. In die finale, Heemskerk was toen ook een van de zwemsters, eindigden de estafettezwemsters op de achtste en laatste plaats.