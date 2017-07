Ze won donderdag goud in de klasse tot 65 kilogram. De 21-jarige vechtster uit Meedhuizen was in de finale te sterk voor de Servische Teodora Manic.

Eerder won de Nederlandse korfbalploeg al goud op de World Games. Trampolinespringsters Tara Fokké en Carlijn Blekkink pakten het brons bij het synchroonspringen.