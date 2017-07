FC Utrecht thuis niet langs stug Lech Poznan

Utrecht, dat startte met nieuwelingen Urby Emanuelson, Sander van de Streek en Cyriel Dessers, merkte in de eigen Galgenwaard al snel dat Lech Poznan van een andere orde was dan het Maltese Valletta FC. De fysiek sterke Polen, die afgelopen seizoen als derde eindigden achter kampioen Jagiellonia en Legia Warschau, bleken bijzonder stug. Utrecht slaagde er in de eerste helft dan ook niet in om grip op de wedstrijd te krijgen. Lech Poznan meldde zich enkele malen zelfs dreigend voor het doel van Utrecht-doelman Daniel Jensen, die voor rust echter niet getest werd.

Pas kort voor het einde van de eerste helft veerde het Utrechtse publiek even op, toen een schot van Zakaria Labyad moeizaam werd gekeerd door Poznan-doelman Matu Putnocky. Het was direct het enige wapenfeit in de verder teleurstellende eerste helft.

Foto: Hollandse Hoogte

De rookbom die de luidruchtige Poolse fans kort na rust afstaken, bleef in het tweede bedrijf lange tijd het meest levendige moment. Pas twintig minuten voor tijd was er weer eens sprake van opwinding, toen Jensen een katachtig reflex in huis had toen de bal uit een hoekschop bijna over de Utrechtse doellijn rolde. De Deense goalie overtrof zichzelf enkele minuten later, toen Nicki Nilsen vrij voor hem opdook, maar hij zijn doel opnieuw schoon hield.

Naarmate de slotfase aanbrak, kwam Utrecht steeds meer onder druk te staan. Eerst redde Jensen op een ziedend schot van Maciej Gajos, waarna een Poolse kopbal slechts centimeters naast vloog. De Domstedelingen overleefden echter, waardoor de strijd om een ticket voor de play-offs, volgende week in Poznan, nog helemaal open ligt.