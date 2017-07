Blamage voor PSV

In het Philips Stadion beleefde het elftal van trainer Phillip Cocu een dramatische avond tegen NK Osijek. De nummer drie van de Eredivisie ging met 0-1 onderuit tegen de nummer vier van de Kroatische competitie.

Na een eerste helft om heel snel te vergeten kwam PSV na rust op achterstand in eigen huis. Keeper Jeroen Zoet kon niet voorkomen dat Borna Barisic vanaf de penaltystip voor de eerste treffer zorgde. De arbiter gaf een strafschop, omdat Robert Mudrazija licht werd getoucheerd door Joshua Brenet.

Cocu, die Davy Pröpper buiten de basis de kant hield. besloot dat het tijd was om in te grijpen. Jürgen Locadia en Bart Ramselaar moesten wijken voor Gaston Pereiro en Hirving Lozano. De 22-jarige Mexicaan maakte zijn officiële debuut voor de Eindhovenaren.

in de 65e minuut schreeuwde ook PSV om een penalty. Er leek een overtreding op Steven Bergwijn te worden gemaakt, maar de scheidsrechter wilde van niets weten. Een gele kaart was het enige dat Bergwijn overhield aan de aanval.

In het tweede gedeelte van de tweede helft drong PSV aan. Bergwijn testte goalie Marko Malenica in de 74e minuut. Vijf minuten later raakte hij met een fraai schot de paal. Tussendoor kopte Luuk de Jong, niet langer aanvoerder van PSV, naast. Lozano, die een goede indruk maakte, zag een schot nog net naast verdwijnen.

Scoren deed PSV vervolgens niet meer, waardoor de ploeg van Cocu volgende week in Kroatië nog hard aan de bak moet om de play-offs te bereiken.