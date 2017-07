Veel pijn Bertens door 'zware ballen en natte banen'

Bertens arriveerde met wat lichte klachten in Zweden. "De zware ballen en natte banen zullen het verergerd hebben”, verklaarde coach Raemon Sluiter. Hij gaf aan dat Bertens veel pijn had en dat er in Nederland wordt gekeken wat er precies aan de hand is met haar rechterschouder.

De nummer 26 van de wereld won vorige week in Gstaad voor de vierde keer in haar loopbaan en voor de tweede keer dit jaar een WTA-toernooi in het enkelspel. Ook zegevierde ze in het dubbelspel.

Richel Hogenkamp

Bij het ITF-toernooi van Praag moest Richel Hogenkamp opgeven. De nummer 99 van de wereld viel tijdens haar openingspartij op haar linkerpols. Uit voorzorg kwam Hogenkamp niet in actie in de tweede ronde.