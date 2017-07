'Man of the Match' Klaassen 'zorgt voor gevaar'

Klaassen, die links op het middenveld stond, wordt door de Engelse omroep "invloedrijk aan de bal" genoemd en "een loper die voor gevaar zorgt in het vijandelijk strafschopgebied". De Oranje-international dook regelmatig op in de rug van aanvaller Wayne Rooney. "Met een schot en een kopbal was hij dicht bij een doelpunt."

Ronald Koeman

Trainer Ronald Koeman had liever wat ruimer gewonnen, maar was zeker niet ontevreden. "We zijn nog niet 100% en deden alles voor een beter resultaat. 1-0 is geen groots resultaat, maar wel een goed resultaat. En we hebben geen tegendoelpunt gekregen, dat is positief. We zetten druk en hadden veel balbezit. Misschien hadden we meer open kansen moeten creëren. Maar we hebben gescoord."

Foto: Reuters

"Volgende week bij de return hebben we een week langer getraind en dat maakt het makkelijker. Ik heb er alle vertrouwen in dat we door gaan."