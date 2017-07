Jokers met een missie: 'Hopelijk kunnen we iets geks doen'

Gezamenlijk vormden ze het viertal dat zich op de zesde dag van de wereldkampioenschappen in Boedapest in een tijd van 7.09,22 als vierde plaatste voor de finale. Het geheim? ,,Veel plezier hebben’’, aldus Stolk. Lol als pijler onder toekomstig succes, de startzwemmer zei heilig te geloven dat het mogelijk is. Een jaar geleden, tijdens de Europese kampioenschappen in Londen, maakte hij deel uit van het viertal dat goud won in een Nederlands record van 7.07,82. Van dat kwartet is verder alleen Maarten Brzoskowski afgereisd naar Hongarije. Ferry Weertman en Stan Pijnenburg zijn de twee nieuwkomers in de ploeg. Nieuwe namen, nieuwe kansen, glunderde Stolk. Een nationaal record? Een plek op het podium in de finale zelfs? De in Zuid-Afrika geboren crawlspecialist sluit het niet bij voorbaat uit, zoals hij eigenlijk niets onmogelijk noemt. ,,Ik weet niet of het podium te hoog gegrepen is. In een finale gebeuren altijd rare dingen. Wij zijn vier jokers die hopelijk iets geks kunnen doen.’’ Weertman, olympisch en wereldkampioen op de tien kilometer in het open water, zei te genieten van het proces waar het team in zit. ,,We trainen dagelijks samen en bewandelen hetzelfde project. Er is echt sprake van teamspirit. We maken elkaar sterker, omdat we elkaar niet willen teleurstellen. Het is gezellig om zo te werken. Het sociale aspect van het samen racen en vervolgens succes te delen is heel mooi.’’ Er is nog een lange weg te gaan, waarschuwde Brzoskowski. Tokio 2020 heet het grote doel, maar Japan is niet alleen geografisch gezien ver weg voor het viertal. ,,Natuurlijk missen we Sebastiaan Verschuren en Dion Dreesens, die er in Londen bij waren. Mannen met een persoonlijk record van 1.45-hoog of 1.46-laag. Maar we hebben nog even de tijd om daar aan te werken. Dat we betrekkelijk nu al betrekkelijk dicht in de buurt van die tijd van de EK in Londen zitten, laat zien dat we er aan komen.’’ Voor debutant Pijnenburg was het al een droom dat hij mocht aantreden op de WK. Dat hij nu ook nog in de finale staat, noemde hij fantastisch. De glimlach op zijn gezicht liet zien dat hij daarmee voor het understatement van de dag tekende. ,,Ik train al heel lang in Eindhoven. Vroeger zag ik de anderen altijd naar de grote titeltoernooien afreizen en moest ik thuis blijven. Dat ik hier nu op een WK sta is iets dat ik bijna niet geloven. Ik heb het er zo vaak over gehad dat ik dit zou willen bereiken.’’ Hij is nieuwkomer, maar ook zwemmer met een doel. ,,Ik ben een man met een missie. In Tokio moet het met deze ploeg gebeuren. Ik heb me voorgenomen om tot die tijd er te staan op elk toernooi waar ik van het startblok af ga. Ik kom net kijken en pak mee wat ik meepakken kan.’’