Jiujitsuka pakt brons op World Games

33 min geleden ANP

Jiujitsuka Aafke van Leeuwen heeft een bronzen medaille gewonnen bij de World Games in het Poolse Wroclaw. Van Leeuwen werd in de klasse tot 70 kilogram uitgeschakeld in de halve finale en moest strijden met de Poolse Emilia Mackowiak om het brons. De Europese kampioene van 2016 versloeg Mackowiak voor eigen publiek met 9-8.