Brouwer en Meeuwsen starten met winst

Brouwer moest eerder deze maand nog opgeven in het Amerikaanse Long Beach met een blessure aan zijn rechterbovenbeen, maar is precies op tijd hersteld. Komende zondag spelen de Nederlanders hun tweede groepswedstrijd tegen de Italianen Alex Ranghieri en Adrian Carambula.

"Het was nog niet helemaal op de manier zoals we willen spelen, maar we winnen met 2-0 en winnen is altijd lekker. We gaan vast groeien in het toernooi", zei Brouwer op volleybal.nl. Hij speelde pijnvrij. "Ik had deze wedstrijd nergens last van. Ik hield wel rekening met de belasting, dus serveerde uit stand, iets wat ik nog nooit had gedaan."

Varenhorst/Van Garderen

Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen, het tweede Nederlandse duo op het WK, wisten de eerste set te winnen van het als vierde geplaatste Braziliaanse koppel Evandro/André en bleven ook in de tweede set lang bij, maar moesten uiteindelijk in drie sets buigen: 1-2 (22-20 21-23 7-15).

Flier/Van Iersel

Manon Flier en Marleen van Iersel verloren hun eerste groepswedstrijd van de Canadese speelsters Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes in twee sets: 13-21 21-23.