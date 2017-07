"De procedures zijn afgerond en we zijn klaar voor vertrek'', aldus voorzitter Jackson Tuwei van de Keniaanse atletiekbond. Boegbeeld van de equipe is David Rudisha, wereld- en olympisch kampioen op de 800 meter.

Kenia ligt bij de internationale atletiekfederatie IAAF onder het vergrootglas na diverse positieve dopinggevallen. Onder anderen de toploopsters Rita Jeptoo en Jemima Sumgong, de olympisch kampioene op de marathon, zijn betrapt op doping. Alle atleten die zich kwalificeerden voor de WK moesten drie urinetesten en een bloedtest ondergaan. Kenia won het medailleklassement twee jaar geleden bij de WK in Peking.

Het Keniaanse antidopingbureau zat de bond wel achter de broek, want tot twee keer toe overschreed de atletiekbond een deadline om de dopingcontroles af te handelen. Nicholas Bett ontbreekt in de ploeg. De wereldkampioen op de 400 meter horden is geblesseerd.