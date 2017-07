Harrie Smolders was op dreef met zijn paard Don. Hij bleef foutloos in twee springronden. Ruben Romp (Teavanta II) deed het ook goed en bracht maar 1 strafpunt binnen. Jur Vrieling (Glasgow) maakte veel fouten in de eerste omloop, maar herstelde zich goed met een foutloze tweede ronde. Gerco Schröder (Cognac Champblanc) moest beide keren strafpunten incasseren.

De equipe van Ehrens steeg door de tweede plaats in Hickstead naar de derde plaats in de tussenstand van de Nations Cup. Met nog één wedstrijd te gaan, in Dublin, is Oranje al zeker van deelname aan de finale in Barcelona.