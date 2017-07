Van Gerwen vernederd door Taylor

De Nederlander werd in de kwartfinale van de World Matchplay vernederd door zijn grote rivaal Phil Taylor. Het publiek, dat uiterst vijandig was richting Mighty Mike, schreeuwde The Power naar een 16-6 overwinning.

De dubbels maakten het verschil in Winter Gardens: 57 om 22 procent. Het was voor Van Gerwen het eerste verlies in een kwartfinale van een major-toernooi sinds 2014.

Met een lach

Taylor, die in januari - na het WK - stopt, had de boel in aanloop naar de titanenstrijd al flink op scherp gezet. De darter uit Stoke-on-Trent noemde Van Gerwen 'verwaand' en stelde dat hij de vloer wilde aanvegen met zijn Nederlandse rivaal.

Foto: ANP

Van Gerwen reageerde voor het duel met een lach op de uitspraken van zijn concurrent. "Tegenwoordig roept hij altijd van dit soort dingen in de media als hij tegen mij moet spelen. Het doet met niet zoveel. Ik moet gewoon goed spelen", aldus de Brabander in gesprek met RTL7.

"Tijdens de wedstrijd ben ik er ook niet mee bezig en focus ik me gewoon op mijn eigen spel. Hij is meer met mij bezig, dan ik met hem. Zolang dat zo is, vind ik het niet erg. Phil zei ook dat het hem niet uitmaakt of hij wint of verliest. Als ik zo zou denken, zou ik thuisblijven."

Spierballentaal

De woorden van Taylor bleken echter meer dan alleen spierballentaal. De 16-voudig wereldkampioen slaagde er in de eerste leg direct in om Van Gerwen te breken. Het bleek een voorbode voor het restant van het duel.

De meest succesvolle darter ooit behield zijn eigen leg en brak zijn Nederlandse rivaal - tot grote vreugde van publiek - vervolgens direct nog een keer. Het werd door diverse gemiste dubbels van Van Gerwen zelfs 4-0, maar toen vond de Nederlander het wel welletjes en maakte hij zich even goed boos. Met elf prima pijlen bracht hij de stand op 4-1.

Het bleek echter geen aanzet voor een comeback. Na de pauze ging Van Gerwen namelijk weer verder met het missen van dubbels. Taylor was ook niet helemaal haarscherp, maar desondanks liep de Engelsman vrij gemakkelijk uit naar 8-1. Mighty Mike kon nog iets terug en dook de catacomben in met een 8-2 achterstand, maar opnieuw keerde Taylor scherper terug op het podium. Mede dankzij een 122-finish tilde hij de stand naar 10-2.

Elke keer als Van Gerwen in het restant een kansje kreeg, zette Taylor hem onder druk met een hoge score. Het leidde tot een stand van 13-3. Ondanks luid boegeroep won Van Gerwen nog een paar legs, maar The Power liet zich niet van de wijs brengen en snelde zonder blikken of blozen naar een overtuigende 16-6-zege.