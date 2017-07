Van Gerwen: 'Het sloeg gewoon nergens op'

De Nederlander had niets in te brengen tegen The Power (16-6) en werd door het vijandige publiek in Blackpool soms keihard uitgefloten. "Maar dat hoort erbij. Het is ook wel eens andersom geweest", stelde Mighty Mike volwassen, doelend op de avonden in Ahoy.

"Het was gewoon alles bij elkaar. Mijn goede spel liet me in de steek, het publiek... En Phil speelde op zijn manier. Hij haalde nog een paar keer zijn trukendoos uit de kast. Maar ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. Ik speelde zwaar onder mijn kunnen", aldus Van Gerwen in gesprek met RTL7.

Lees ook op telesport.nl:

- Van Gerwen vernederd door Taylor

- Taylor wil 'vloeg aanvegen' met 'verwaande' Van Gerwen

Phil Taylor Foto: twitter PDC

"Ik gooide nog wel 101 gemiddeld, maar het sloeg gewoon nergens op wat ik stond te doen. Dit mag gewoon niet gebeuren en ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Ik gewoon niet scherp genoeg. Het is pijnlijk, maar ik moet het accepteren."

"Of de laatste tien legs een martelgang waren? Ja, natuurlijk. Iedere versnelling die ik wilde inzetten mislukte. Phil heeft iedere kans om mij pijn te doen benut. Hij gooide alles voor mijn snufferd uit. Ach, laat Phil ook maar een keer blij zijn."

Van Gerwen heeft echter mooie dingen om naar uit te kijken. De wereldkampioen neemt nu een maand vrij. Zijn vrouw is binnenkort uitgerekend. Ze is zwanger van hun eerste kind. "Nu ga ik snel een vlucht boeken en naar huis. Ik ga een lekker maandje vrij nemen. Me concentreren en papa worden. Dat is veel belangrijker."