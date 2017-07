Tegen Real Sociedad, dat zaterdag in De Kuip (14.30 uur) tegenstander is in de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, is Berghuis er nog niet bij. Dit weekeinde worden de laatste formaliteiten rond zijn transfer afgerond.

In het duel met de Spaanse club wil Giovanni van Bronckhorst op Berghuis na zijn basiselftal aan het werk zien. Waar hij eerder in de voorbereiding op alle posities nog wisselde, kiest hij nu voor meer vastigheid in de ploeg, die volgende week zaterdag tegen bekerwinnaar Vitesse aantreedt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Van Persie

Met de komst van Berghuis is het elftal op één positie na klaar. Feyenoord houdt ruimte voor een linksbenige aanvaller. In een ideale situatie is dat Robin van Persie, maar er is op dit moment geen enkel signaal dat deze een jaar voor het aflopen van zijn contract wordt vrijgegeven door Fenerbahçe.