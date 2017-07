Immers: 'Rome ook niet in één dag gebouwd'

Maar sinds begin 2015 natuurlijk toch al een beetje hún wereld. Sinds United Vansen ADO heeft overgenomen, is de Eredivisionist immers in Chinese handen, en wordt de club vanuit het verre Azië aangestuurd.

Lex Immers is onder de indruk van wat hij ziet. ,,Het is een totaal andere cultuur die we meemaken. Ik zou zelf niet zo snel naar China op vakantie gaan, het is best ver vliegen, maar het is wel erg leuk om mee te maken.”

De van Club Brugge overgekomen publiekslieveling van ADO is ervan overtuigd dat de oefenstage van zijn club zal bijdragen tot een beter begrip tussen de Chinezen en de Hollanders.

,,Rome is ook niet in een dag gebouwd. Natuurlijk heeft het tijd nodig, maar ik denk dat deze trip daar zeker toe bijdraagt. China is gewoon onbekend voor ons, maar nu maken we persoonlijk mee wat hier gebeurt. Wat dat betreft is het zeker een zinvolle trip.”