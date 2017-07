"Het publiek was volledig aan mijn kant en ze maakten het Michael lastig. Hij was daar ook niet blij mee, maar in Rotterdam was het tien keer erger. Tussen de 10.000 toeschouwers was er daar niemand die voor mij was. Toen was Michael in het voordeel, maar ik zat daar 's morgens in de ontbijtzaal niet om te huilen. Hij wel."

Daar bleef het in gesprek met RTL7 niet bij. "Michael moet sowieso nog veel leren", stelde Taylor, doelend op een sms'je dat Van Gerwen tijdens de pauze van zijn winstpartij op Simon Whitlock naar zijn vriend Vincent van der Voort zou hebben gestuurd. "Simon ligt eruit", schijnt er in het bericht hebben gestaan. "Ik vind het vreselijk dat hij dat heeft gedaan. Dat soort dingen moet je niet doen. Op die manier laat je een ander er als een sukkel uitzien."

Taylor merkte vrijdagavond al snel dat Van Gerwen niet in zijn beste vorm stak. "Michael gaf vandaag al tijdens de wedstrijd op. Michael speelde vandaag op 75 procent van zijn kunnen en dat kwam mede door het publiek. Als hij miste, gingen ze juichen en als hij nog een keer miste, gingen ze nog harder juichen. Dat komt omdat Michael nu de te kloppen man. Dat heb ik ook twintig jaar lang gehad. Hij is de beste van der wereld. Aller tijden. Tenminste, dat vind ik. Dan krijg je dit soort dingen en moet je een extra stapje zetten."