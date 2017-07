Optimisme bij Verstappen: ‘Mercedes zal het nodig hebben’

"Het ziet er goed uit”, aldus Verstappen, die naarmate de dag vorderde steeds meer begon te wennen aan de updates aan zijn RB13. "Aan het einde van de tweede vrije training was het gevoel in de auto prima. Ik denk dat we hier een goede kans maken.” Lees ook op telesport.nl: - Hamilton haalt woede Hamilton op hals - VIDEO: 'Verstappen tevreden over snelheid en gevoel' - Max Verstappen: 'Veel veranderd aan afstelling' - Hamilton verwacht spanning op Hungaroring

Crashes van usual suspects Pascal Wehrlein en Jolyon Palmer zorgden ervoor dat Verstappen niet al zijn rondes kon afmaken in de tweede vrije training. Hij beseft dat een goede kwalificatie vandaag doorslaggevend kan zijn, aangezien inhalen in Hongarije een lastige klus is. "Hopelijk kunnen we het gevecht aangaan. De balans moeten we nog iets verbeteren, maar qua snelheid ziet het er aardig uit. We zitten erbij. Mercedes zal in de kwalificatie nog wel wat meer uit de motor kunnen halen. Maar dat zullen ze nu ook echt nodig hebben…”