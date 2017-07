'Mag hopen dat Miedema haar goaltjes heeft bewaard'

Oud-speelster Daphne Koster zorgde vrijdag voor irritatie bij Miedema door te stellen dat Oranje-bondscoach Sarina Wiegman zaterdag tegen Zweden misschien beter voor een andere spits kan kiezen. "Dan heeft Koster zeker niet zoveel voetbalverstand", reageerde Miedema fel.

Ook verdediger Anouk Dekker maakt zich geen zorgen om Miedema. "Op de training schiet ze die ballen nog steeds even makkelijk binnen als altijd. Ik verwacht ook niet dat ze ermee zit. Vief is heel nuchter, laat zich niet snel gek maken. Ik mag hopen dat ze haar goaltjes gewoon heeft bewaard voor Zweden en liefst ook nog voor verder in het toernooi."

Mensen die denken te zien dat de droogte Miedema raakt, hebben het mis volgens Dekker. Lachend: "Je ziet niks aan haar af. Zoals de mensen haar nu zien, zo loopt ze ook na vijf goals. Ze is onbewogen."