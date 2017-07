Younes droomt van WK: 'Hoop op goed jaar bij Ajax'

Op de website van de FIFA erkent Younes dat het winnen van de Confederations Cup hem hongerig heeft gemaakt. "Het is mijn voornaamste doel om aanwezig te zijn op het WK in Rusland. Er is nog een jaar te gaan en alle spelers die meededen aan de Confederations Cup willen daar nu ook bij zijn. We zullen op ons best moeten zijn om geselecteerd te worden. Hopelijk heb ik een goed seizoen bij Ajax en keer ik terug in de nationale ploeg."

Younes maakte afgelopen seizoen vooral indruk in de Europa League. Met Ajax reikte hij tot de finale, die uiteindelijk verloren ging tegen Manchester United (0-2). Younes droeg met vier doelpunten ruimschoots bij aan het bereiken van de eindstrijd.