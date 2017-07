Kongolo: 'AS Monaco heeft ontzettend veel talenten'

Monaco kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen van Frankrijk en maakte daarmee een einde aan de hegemonie van PSG. Die club greep in de vier voorgaande seizoenen de landstitel. Het duel van vanavond in het Marokkaanse Tanger is dan ook beladen en Kongolo hoopt op een basisplaats. Als linker centrale verdediger of linksback.

"Ik kan op beide posities spelen, dat is een voordeel", aldus de verdediger. "Monaco heeft ontzettend veel talenten. Er spelen veel jongens met een grote toekomst voor zich. Het is een eer om met dat soort gasten te spelen. Een geweldige ervaring ook. Ik wil me blijven ontwikkelen als voetballer. Sterker worden, en slimmer. Voor mij is het goed geweest om naar Monaco te gaan."

De Super Cup is de eerste van de vele prijzen die Kongolo hoopt te winnen met de Monegasken. "Daar gaat het om. Dan is mijn seizoen geslaagd. En als we ons met Oranje plaatsen voor het WK. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk."

