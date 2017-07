'Kromo' zwemt in hier en nu

Nee, zo bezwoer ze, ze had geen minuut wakker gelegen van de finale van vrijdagavond op de 100 vrij. De toptijd die ze zwom, 52,78, en de vijfde plaats die dat uiteindelijk slechts opleverde, het was voltooid verleden tijd. Eenmaal terug in het hotel bladerde ze wat in het boek dat op haar nachtkastje lag, De Drakentand van Michael Crichton, alvorens ze het vermoeide hoofd te rusten legde. Ze had prima geslapen, klonk het ten overvloede. ,,Die 100 vrij heeft geen moment door mijn hoofd gemaald. Ik ben sowieso niet van het malen.’’ Ze staat in het slotweekeinde voor een druk programma en dat is misschien maar goed ook. Zaterdagavond zwemt ze de finale van de 50 vlinder als opwarmer voor de halve eindstrijd op de 50 vrij. ,,Gelukkig ziet er een uurtje tussen. Heb ik mooi nog even de tijd om wat leuks te doen.’’ De zaterdag wordt afgesloten met een optreden op de 4 x 100 vrij gemengd.

Lees ook op Telesport.nl: - Kromowidjojo: 'Best lekker om zo wakker te worden' Zondag is er, ijs en weder dienende, als toetje de finale op het kortste crawlnummer. Op die manier, zo zei ze, heeft ze geen tijd om terug te denken aan die vermaledijde vrijdag. Het gaat Kromowidjojo in Boedapest om het hier en nu. Gedane zaken nemen ook voor de Groningse nu eenmaal geen keer. Een straf om twaalf uur na die 100 vrij weer aan te moeten treden was het daarom allerminst. ,,Het is niet pittig, of zo. Het is wel lekker om een beetje bezig blijven. Gelukkig kan ik het me veroorloven om niet honderd procent scherp te zijn. Het is een luxe dat ik me relaxed op zo’n 50 vrij kan voorbereiden.’’

Foto: Margarita Bouma

De 26-jarige Kromowidjojo, bezig aan haar 23e internationale titeltoernooi in elf jaar tijd, sprong vrijwel zonder warming-up het water van de Duna Aréna in. Zuinig omgaan met de krachten, luidt in het slotweekeinde het devies. ,,Met minimale inspanningen een maximaal resultaat boeken’’, noemde ze dat. ,,Op de 50 vrij kun je je niet echt inhouden. Hooguit kun je een iets lagere slagfrequentie zwemmen of er bij de finish niet voluit invliegen. Natuurlijk ben je kapot als je aantikt, maar je bent ook in een mum van tijd hersteld. Gezien hetgeen ik in deze race stopte, was dit een prima tijd. In de halve finale zal het ietsje harder gaan. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de concurrenten.’’ Kromowidjojo, die ook Tamara van Vliet in 24,94 naar de halve finale zag gaan, moest de Zweedse Sarah Sjöström (24,08) en de Deense olympisch kampioene Pernille Blume (24,32) voor zich dulden. Wie van die twee voor haar zondag de grote favoriete is voor de wereldtitel, liet ze in het midden. ,,Dat is een strikvraag. Over zulke vragen kan ik beter maar geen uitspraken meer over doen na die 100 vrij van gisteren en de Spelen van Rio. Laat ik het er op houden dat er heel veel kanshebbers zijn die allemaal keihard gaan zwemmen. De halve finale van de 50 vrij wordt een leuke race. De finale een keihard gevecht.’’