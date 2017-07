Nederland als snelste naar finale 4x100 vrij

Schwietert opende sterk en zwom de eerste 100 meter in 48,98 seconden. Een persoonlijk record voor de twintigjarige zwemmer die op de individuele 100 meter vrije slag nog strandde in de series (49,41). De tweede zwemmer Stolk deed er nog een schepje bovenop en noteerde 48,06 waarna zwemsters Heemskerk en Van der Meer het afmaakten. Lees ook op Telesport.nl: - 'Kromo' zwemt in hier en nu - Kromowidjojo: 'Best lekker om zo wakker te worden'

De Amerikaanse zwemmers en zwemsters deden iets langer over de 4x100 meter: 3.23,93. Een stuk daarachter volgde Canada met een derde tijd van 3.25,07.

De finale van de gemengde estafette is later op zaterdag. Maud van der Meer wordt dan naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Ranomi Kromowidjojo. Voor 'Kromo' belooft het sowieso een drukke avond te worden want zij zwemt dan ook de halve finales van de 50 meter vrij en de finale van de 50 meter vlinderslag.